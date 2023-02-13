السجن 5 سنوات لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لشخص في سوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم، المتهم «م. ف»، بالسجن 5 سنوات، لاتهامه بضرب المجني عليه «ا. م»، وإحداث عاهة مستديمة بدائرة مركز أخميم.

عاهة مستديمة

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بلاغا من المجني عليه، بقيام المتهم بالتعدي عليه بالضرب بـ«عصا شوم»، بسبب خلافات بينهما وأحدث له عاهة، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

10 سنوات لتاجر مخدرات

كما عاقبت محكمة جنايات سوهاج، المتهم «ع. ر.ا»، عاطل، بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 100 ألف جنبه، لاتهامه بالاتجار في المخدرات بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم، عندما وردت معلومات لضباط مركز شرطة أخميم عن اتجار المتهم في الشابو والحشيش المخدر وترويجها على عملائه من أصحاب الكيف وراغبي الشراء.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش وأكياس الشابو وجوهر المبثامقيتامين كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار في المواد المخدرة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.