أماكن ومواعيد قطع الكهرباء والمياه في بيلا بكفر الشيخ للصيانة الدورية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بيلا بمحافظة كفر الشيخ، أنه سيتم إيقاف تشغيل محطة مياه إبشان الرئيسية، الأربعاء المقبل لمدة ثلاثة ساعات، وذلك لأعمال الصيانة.

مواعيد قطع مياه في بيلا

وأكدت منطقة مياه الشرب ببيلا، في بيان صادر اليوم الاثنين، أنه سيتم قطع مياه الشرب ابتداءً من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا من نفس اليوم، نظراً لوجود أعمال صيانة بمحطات المحولات ولوحات التوزيع.

وأهابت المنطقة بالمواطنين والمحلات التجارية والمخابز والمستشفيات ومراكز طب الأسرة، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.

فصل التيار الكهربائي في بيلا

وفي نفس السياق، أعلن قطاع كهرباء كفر الشيخ عن فصل الكهرباء عن عدد المناطق الواقعة بنطاق مركز ومدينة بيلا الأربعاء المقبل، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا من نفس اليوم، لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقاً لبرنامج الصيانة، للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

وأوضح القطاع في بيان له، أن المناطق المتأثرة والتي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها لإجراء أعمال الصيانة يوم الأربعاء هي مغذيات المدينة جميعها الخارجية من لوحة توزيع بيلا الجديدة ومركز الشرطة وشارع المنصورة وحتى محكمة بيلا، ومحطة الصرف بطريق العجمي، وقري الحوة، وإبشان، والعلامية، والعجمي، ومحطة مياه إبشان الخارج من محطة المحولات مباشرة.

وتوجه القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدًا المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.