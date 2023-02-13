شروط دخول الجمهور حفل هاني شاكر وجنات المقبل.. ضرورة الالتزام بالزي الرسمي

يحيي الفنان هاني شاكر وجنات، الخميس المقبل، حفلا غنائيا في دار الأوبرا المصرية بمناسبة عيد الحب، والذي يعد الحفل الأول لهم منذ سنوات.

الحفل من تنظيم جمعية العاملين بدار الأوبرا المصرية، وقد وضعت عددا من الشروط من أجل دخول حفل شاكر وجنات للجمهور، وهي:

ممنوع التصوير في الحفلات بالأوبرا

- فتح الأبواب في تمام الساعة 7 مساء.

- غير مسموح بالدخول بدون ارتداء الكمامات.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- الالتزام بالدخول من البوابة المخصصة للتعقيم.

- عند دخول المسرح الكبير برجاء الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا المصرية، ويلزم ارتداء بدلة كاملة وكرافت.

الدخول بالزي الرسمي في الحفلات بالمسرح الكبير

- ممنوع التصوير

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات

- غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي جرى حجره واستلام تذكرته

- الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافة آمنة بين الجمهور.

يذكر انه بجانب حفل هاني شاكر هناك حفل الفنان علي الحجار سيحيي أيضا حفلا غنائيا في دار الأوبرا غدا بمناسبة عيد الحب ضمن جدول حفلات الجمعية، وسيقدم في الحفل نخبة من أهم وأشهر أغنياته.