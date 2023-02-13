التنمية المحلية: تسليم خلية جديدة بالمدفن الصحي بالخطارة في الشرقية

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تسليم خلية جديدة بالمدفن الصحي بالخطارة بمحافظة الشرقية اليوم، وذلك في إطار جهود الوزارة بالتنسيق مع كل الوزارات والجهات المعنية للإسراع في منظومة إدارة المخلفات الصلبة الجديدة في المحافظات، وحتى يشعر المواطن بتحسن ملموس وملحوظ في أسرع وقت.

جاء ذلك بحضور كل من مراد رأفت السكرتير المساعد لمحافظة الشرقية والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي والمشرف على وحدة المخلفات وأحمد عاطف مدير وحدة المخلفات بالوزارة، وبعض قيادات المحافظة وممثلين عن وزارة التنمية المحلية ووزارة الدفاع (الهيئة الهندسية للقوات المسلحة – الكلية الفنية العسكرية) ووزارة البيئة (جهاز المخلفات الصلبة) والهيئة العربية للتصنيع.

الخلية الجديدة بالمدفن الصحى

وأضاف أن الخلية الجديدة بالمدفن الصحي بالخطارة مقامة علي مساحة 4415 متر مربع، وبتكلفة 10ملايين جنيه، بهدف تعزيز منظومة الدفن الصحي الآمن والقضاء علي التراكمات التاريخية بالمقالب العشوائية بالمحافظة وتوفير جو بيئي وصحي للمواطنين، موضحا أن الخلية الجديدة جرى تنفيذها في إطار تطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية.

وبناءً على العقد الموقع بين وزارات (التنمية المحلية - البيئة – التخطيط والتنمية الإقتصادية والهيئة العربية للتصنيع ) ، لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

مستجدات منظومة المخلفات

ولفت وزير التنمية المحلية إلى المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لمستجدات منظومة المخلفات والالتزام بتنفيذ مشروعات الخطة الجديدة، مؤكدا أن الوزارة تقوم بالتنسيق بشكل مستمر مع الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، وكذا المحافظات ذات الشأن وذلك للإسراع من وتيرة الأعمال ولإعادة الشكل الجمالي والحضاري للشارع المصري وإحداث تغيير كبير وتحسن في مستوى النظافة بجميع المحافظات وتحقيق رضا المواطن.

وأشار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الى أن أعمال إنشاء خلية دفن صحي بالخطارة تساهم في تدعيم المنظومة البيئية بالمحافظة، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وجهود الدولة لتطوير المنظومة المتكاملة لادارة المخلفات الصلبة والبلدية والمتضمن برنامج تطوير مشروعات البنية التحتية وتحقيق رؤية مصر 2030 بشأن تنفيذ المشروعات القومية٠

وأكد الدكتور ممدوح غراب أن الخلية الجديدة بالمدفن الصحي بالخطارة، تتوسط الخليتين سابقتي الانشاء منذ عام 2007 تاتي لتدعيم جهود المحافظة في التخلص من المخلفات الصلبة وذلك لتزايد المتولد اليومي من المخلفات البلدية بمراكز المحافظة ولتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الموقع المقام عليه الخلايا الثلاث والعمل علي تدعيم المنظومة البيئية والتحضر للاخضر.

وأضاف المحافظ أنه وفقاً للإشتراطات البيئية، جرى الانتهاء من رفع كفاءة شبكات الصرف للخليتين القديمتين لسحب سائل الرشيح الناتج عن عملية الدفن إلى أحواض التجميع والتنقية لمنع تسريبها إلى المياه الجوفية بباطن الأرض، ومنعا لحدوث احتراق أو إشتعال ذاتي.

يذكر ان المدفن الصحي بالخطارة منشأ منذ عام 2004 ومقام علي مساحة 30 فدان، ويضم خليتين منشأتين عامي 2007 و2016 مساحة كل منهما 10 افدنة تم الربط بينهما بخلية ثالثة علي مساحة 4415 متر مربع جرى انشاؤها لتحقيق أقصى استفادة بيئية واقتصادية.