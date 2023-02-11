وزير التنمية المحلية يفتتح المرحلة الخامسة بكورنيش طنطا

أشاد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالمحاور المرورية الجديدة التي أنشأتها محافظة الغربية، لفتح شرايين مرورية جديدة، لتخفيف الاختناقات المرورية داخل المدن الكبرى بالمحافظة، جاء ذلك خلال تفقده والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، لعدد من مشروعات الرصف والتطوير بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، والمهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، ونجوى العشيري السكرتير العام للمحافظة.

المرحلة الخامسة من كورنيش طنطا

وافتتح وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية، المرحلة الخامسة من كورنيش طنطا، الممتدة من سكة المحلة حتى كوبري فاروق بطول 3 كم، وبإجمالي تكلفة 69 مليون جنيه.

وأشار رحمي، إلى أن الكورنيش يعد أحد أهم المحاور المرورية، التي تم فتحها في مدينة طنطا، ليربط مدخل طنطا الجنوبي من الطريق الزراعي بكل من مجمع كليات طنطا، استاد طنطا، والمنطقة اللوجستية بطول 5.4 كم، وبإجمالي تكلفة 118 مليون جنيه، بالإضافة إلى كونه متنفس حضاري لأهالي مدينة طنطا غير معالم المنطقة بالكامل، وحولها من منطقة عشوائية مهملة إلى محور مروري ومتنفس حضاري راقي.

المرحلة السادسة

كما تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية، أعمال تطوير المرحلة السادسة (كورنيش الغفران)، التي تمتد من كوبري قحافة حتى منطقة الداون تاون، بطول 2 كم (700 متر ضمن تطوير العشوائيات و1300 متر ضمن الخطة الاستثمارية)، وذلك بإجمالي تكلفة 35 مليون جنيه.

كما أوضح محافظ الغربية أنه تمت تهيئة الطريق وإزالة كافة الإشغالات والتعديات على الطريق، كما تم تطوير ورفع كفاءة الخدمات على الطريق.