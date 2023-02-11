وزير التنمية المحلية يختتم زيارته للغربية بتفقد معرض أهلا رمضان

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية مساء اليوم ، خلال جولته الميدانية بمحافظة الغربية يرافقه الدكتور طارق رحمي، معرضين لأهلا رمضان بحي أول وثان طنطا، اللذان أقامتهما المحافظة ضمن سلسلة من المعارض المنتشرة بمختلف مدن ومراكز المحافظة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير السلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالتوسع في إقامة المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ونجوى العشيري السكرتير العام للمحافظة.

التوسع في عدد المنافذ

وأشاد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بمستوى جودة المنتجات المعروضة والتخفيضات الموجودة في المعرض لكافة السلع الأساسية والخضروات والفاكهة ، مشيرا إلى أن جميع المحافظات تقوم خلال الفترة المقبلة، بالتوسع في عدد المنافذ والشوادر، وخاصة في المناطق الأكثر احتياجا والقرى للتخفيف عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة وجودة مناسبة بالتعاون مع عدد من الوزارات ومنها التموين والتجارة الداخلية والغرف التجارية.

ووجه «آمنة» القائمين على المعرض وجميع العارضين، بحسن استقبال المواطنين والتعامل معهم، وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم من السلع والالتزام بالأسعار المعلنة طول مدة المعرض خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

كما وجه الوزير بقيام الجهات التنفيذية بمحافظة العربية بحملات مكثفة على كل المنافذ والمحلات التجارية، للتأكد من عدم المغالاة في الأسعار، وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

ضبط أسعار السلع

وأكد المحافظ، أن التعاون الجاد مع التجار والعارضين واستجابتهم لخفض الأسعار هو أحد أسباب نجاح المعرض والإقبال الشديد عليه من قبل المواطنين، مؤكدا أن هذه المعارض تأتي أيضًا ضمن جهود المحافظة لضبط أسعار السلع الغذائية والحيوية في الأسواق، التصدي لاحتكار التجار الجشعين، مضيفا أن المحافظة تسعى حاليا في التوسع في إقامة الشوادر ومعارض السلع الغذائية في المناطق والأحياء الشعبية ذات الكثافة العالية والقرى الأكثر احتياجا.

يذكر أن المعرضين يأتيان ضمن سلسلة من المعارض الجاري فتحها بمراكز ومدن المحافظة لتوفير سلع ومنتجات ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة، حيث تم افتتاح عددا من المعارض في كلا من السنطة، قطور، المحلة، سمنود، كفر الزيات وبسيون.