مستشار البنك الدولي السابق: صندوق مصر السيادي يعمل في إطار حر

أكد الدكتور عمرو صالح، مستشار البنك الدولي السابق، إن القمة العالمية للحكومات في دبي تعتبر أكبر قمة عربية اقتصادية بالمنطقة، مضيفا أنّ هذا التجمع والعدد الكبير مفخرة لدولة الإمارات، علاوة على ذلك، يجتمع نحو 21 رئيس دولة وحكومة، و250 وزير، وأكثر من 10 آلاف خبير يتحدثون في أكثر من 200 جلسة، مشيرًا إلى أنّ القمة مهمة لكل الدول حيث يتم تبادل الرؤى والخبرات، موضحا: «دولة الإمارات نموذج يحتذى به في التنمية».

نظرة مستقبلية لدولة الإمارات

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن الإمارات العربية المتحدة صار لديها نظرة للمستقبل ومن أوائل الدول في التنافسية العالمية، مشيرًا إلى أن حكومتها لديها قدرة كبيرة على توفير وإتاحة الخدمات واحتياجات المواطن.

الخروج من القواعد البيروقراطية التقليدية للحكومات

وأشار إلى أنّ صندوق مصر السيادي يعمل في إطار حر، وفي شكل منفصل بعيدا عن البيروقراطية، موضحا: «دور الصناديق السيادية الخروج من القواعد البيروقراطية التقليدية للحكومات، إذ أنها خاضعة للرقابة، وتعمل في شكل القطاع الخاص».

ولفت إلى أن مصر لديها ثروات هائلة ومشروعات سياحية وصناعية كبيرة، بالإضافة لوجود قاعدة صناعية كبيرة بها، مضيفا: «مصر أكبر دولة تصدر شباب يعملون في مجال الـ it».