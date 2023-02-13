انهيار «بلكونة» عقار قديم في الإبراهيمية بالإسكندرية دون خسائر بشرية

شهدت منطقة الإبراهيمية وسط محافظة الإسكندرية، سقوط أجزاء من عقار قديم على الشارع الرئيسي، دون إصابات أو تلفيات، وسط تواجد لأجهزة الحماية المدنية والشرطة والجهات التنفيذية.

إخطار بسقوط بلكونة عقار

وتلقت الحماية المدنية بالإسكندرية إخطارا بسقوط أجزاء من عقار قديم بشارع بورسعيد بمنطقة الإبراهيمية، وبالانتقال والمعاينة تبين سقوط بلكونة في عقار قديم مكون من 4 أدوار، وصدر له قرار ترميم من الحي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإبلاغ الحي لإزالة الأجزاء الخطرة ووضع كردون أسفل العقار لمنع تضرر المواطنين.

وتلقى اللواء خالدي البروي، مدير أمن الإسكندرية ومساعد وزير الداخلية، بلاغا بسقوط بلكونة عقار متهالك في منطقة الإبراهمية، وفي الحال أمر بتحرك قوات الحماية المدنية بالإسكندرية للوصول إلى موقع الحادث.

ترميم المباني القديمة

وتعمل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية على إعادة إنشاء أو ترميم المباني والعقارات التراثية والتي تتميز بها عروس البحر المتوسط، حفاظا على أرواح المواطنين.