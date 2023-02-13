أماكن قطع الكهرباء في 5 محافظات للصيانة غدا.. اعرف المواعيد

أعلنت عدة شركات كهرباء قطع التيار غدا الثلاثاء، عن عدة قرى ومدن في 5 محافظات، بينها كفر الشيخ والدقهلية ودمياط والمنوفية وسوهاج، وذلك للصيانة الدورية.

قطع الكهرباء في المنوفية

وأفادت شركة كهرباء جنوب الدلتا بقطع الكهرباء عن مدينة شبين الكوم بالمنوفية، وذلك في قرى مياه الجامعة والكوم الأخضر وكفر طنبدي ومعهد الكبد ومطحن 15 مايو وجزء من مستشفيات الجامعة ومصانع الطوب شمال، من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

قطع الكهرباء في الدقهلية

وأوضحت شركة كهرباء شمال الدلتا قطع التيار عن كفر الشيخ والدقهلية ودمياط وحددت أماكن أنقطاع الكهرباء، على النحو التالي:

شمال الدقهلية: مدن بلقاس ودكرنس والمنزلة وبني عبيد، في قرى الخازندارية والعامرة والقروسات والحصوة والحوايطة والعروبة الجديدة واليوسفية وشماس وإبراهيم عبد الهادي والتحسين وعزبة طلعت وأبو المعاطي والباز.

جنوب الدقهلية: مدن المنصورة وميت غمر والسنبلاوين وطلخا وقرى الديونية وبنديد والحصوة وديسط والنجوع التابعة لها.

قطع الكهرباء في كفر الشيخ

كفر الشيخ: مدن دسوق وسيدي سالم والحامول ومطوبس وشرق كفر الشيخ، وذلك في قرى منشية الشرقية ومنشية الغربية ومحطة مياه الشرب والمشارقة وزوبع وقرامون والكرادوة وخليج بحري.

أماكن فصل التيار في دمياط

دمياط: مدن كفر سعد والزرقاء والشعراء، وذلك في قرى اللوزي وكفر يوسف والبدري وكفر سليمان البحري ودقهلة وكرم ورزوق وعزبة الجامع والتلامذة.

قطع الكهرباء في سوهاج

وصرحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج بفصل التيار الكهربائي غدا الثلاثاء عن قريتي بنهو وبني عمار للصيانة الدورية لمغذيات الكهرباء، وذلك من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.