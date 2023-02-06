خريطة قطع الكهرباء عن 4 محافظات اليوم للصيانة.. اعرف الأماكن والمواعيد

تنقطع الكهرباء اليوم الاثنين عن عدة مدن وقرى في 4 محافظات، وفقا لخطة الصيانة الدورية بشركات الكهرباء لصيانة المغذيات ومحطات الكهرباء بكل محافظة.

أعلنت شركات الكهرباء بالأماكن المتأثرة بقطع الكهرباء اليوم مواعيد قطع الكهرباء ومواعيد عودتها ليتثنى للمواطنين قضاء احتياجاتهم بمواعيد مختلفة، بينما يوفر أصحاب المحال الخدمية والمخابز والمستشفيات مغذي كهرباء.

أماكن قطع الكهرباء اليوم

وتنشر «الوطن» أماكن قطع الكهرباء اليوم بالمحافظات ومواعيد قطع الكهرباء وعودتها كالتالي:

الدقهلية: قطع الكهرباء بمدن بلقاس والستاموني ودكرنس وشربين والجمالية والمنزلة ومنية النصر والمنصورة وميت غمر والسنبلاوين وتمي الامديد وذلك بقري المعصرة وبسنريلة وحلاوة الكبرى وحلاوة الصغرى وبلاطة والحسينية والدرافيل وكوم التين ومحول وجالية الكبري والحصص والألف مسكن والعيادية ومدكور وموسى وعلي والأرمن وسدرى والمشابك وخفاجة وفياض وعويس والرفاعي وعزب البشمور والبجلات وميت شريف والبر الثاني والبصراط والجلاء ومحمد فتحي ومومن وميت القرشي والبرامون والبدالة والريدانية وميت فاتك والجلايلة وكفر قنصوة ونصشها والريدانية.

دمياط: انقطاع الكهرباء بمدن الزرقا ورأس البر وذلك بقرى طريق النخل والمدرسة الثانوية ومستشفى رأس البر المركزي وفندق الرياض وفندق أبو طبل والمنطقة الصناعية.

كفر الشيخ: انقطاع التيار الكهربائي عن مدن مطوبس وبيلا والحامول وغرب كفر الشيخ والرياض وسيدى سالم وذلك بقرى معدية مهدى وارض العرب وكمسيون شرق وغرب وكوم رميس والجاهل والأحمال والكراكات والمجاز وتيرة ومسير والمجد وعقلة.

مواعيد انقطاع الكهرباء اليوم

وحددت شركة كهرباء شمال الدلتا مواعيد قطع الكهرباء اليوم الاثنين بداية من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 3 عصرا.

وأفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج بانقطاع الكهرباء اليوم الاثنين عن المنطقة الصناعية بغرب طهطا بداية من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا، للصيانة الدورية لشبكات الكهرباء.