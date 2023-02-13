طرق استخراج «كعب العمل» من المنزل.. الاستلام في دقائق (صور)

مع كل حركة تعيينات بأي من القطاعات الحكومية والخاصة، يرغب الكثيرون في معرفة طريقة استخراج وثيقة كعب العمل الرسمية من البيت أو مكان العمل، من خلال روابط موقع وزارة القوى العاملة، إذ يعد من أحد المستندات الرسمية المهمة لاستكمال إجراءات التعيين والتوظيف سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص.

استلام كعب العمل من مديريات القوى العاملة في دقائق

«الوطن» تستعرض في التقرير التالي طرق وخطوات استخراج «كعب العمل» إلكترونيا، حيث تكون مكاتب العمل التابعة لمديريات القوى العاملة بالمحافظات بجميع أنحاء الجمهورية هي المسؤول الأول عن استخراج كعب العمل المسجل إلكترونيا كورقة رسمية في دقائق معدودة، وتسديد الرسوم المطلوبة بها، سواء كان الاستخراج الكترونيا أو يدويا عن طريق مكاتب القوى العاملة.

خطوات استخراج كعب العمل إلكترونيا

- على الراغب في استخراج كعب العمل إلكترونيا مميكن، البحث عن الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة، ثم الدخول عليه من هنا www.manpower.gov.eg.

- الضغط على أيقونة تسجيل راغبي العمل.

- الضغط على خانة التسجيل لأول مرة، في حالة ما اذا كان الراغبي يسجل على المنظومة لأول مرة.

- تدوين البيانات المطلوبة أمامك في الخانات، مع اختيار خانة رغبة مكان العمل داخل او خارج البلاد أو كعب العمل.

- الضغط على حفظ البيانات .

- ثم يذهب طالب استخراج كعب العمل الى مكتب العمل في محيط منطقة الإقامة التي يقيم بها، لاتسخراج الوثيقة الورقية.

المستندات الرسمية المطلوبة

- ضرورة اصطحاب الطالب لكعب العمل، لجميع المستندات الرسمية الأصلية التالية:

- شهادة المؤهل الدراسي.

- شهادة التجنيد.

- بطاقة الرقم القومي وصورة منها.

- شهادة حسن سير وسلوك.