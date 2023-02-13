اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيدة زينب «كريمة ياللي مقامك حلو ومنور»

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأن المحلي والدولي.. وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

«السيسي»: البلد أمانة في رقبتي

«السيسى» يهنئ الرئيس القبرصي الجديد: علاقاتنا التاريخية ممتدة

تنسيق «مصري - إماراتي» في القمة العالمية للحكومات بـ«دبي» لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية

إصلاح ما حدث في «2011» كلَّفنا 450 مليار دولار.. والإرهاب أصبح من الماضي في مصر

أنفقنا 3.8 تريليون جنيه لتطوير الكهرباء والنقل ولولا الأشقاء «ماكانتش مصر وقفت تاني»

«حاكم دبي»: لمصر مكانة خاصة.. ودورها ريادي في الدفاع عن القضايا العربية

الحكومة: 51 مليار جنيه لتطوير شركات الغزل وسداد مديونياتها

«مدبولي»: الدولة تمتلك رؤية مهمة لقطاع الصناعة.. ونرحب بتولي القطاع الخاص مسؤولية الإدارة والتشغيل والتسويق

«الوطن» تحتفي بذكرى مولد «السيدة زينب» في «الليلة الختامية»

«كريمة يا اللي مقامك حلو ومنوّر»

حياة «أم العواجز»: واجهت الـمِحَن بالصبر.. وانتهت آلامها على أرض مصر.. ومنشدون في حضرتها: «مدحنا لها تقرب إلى الله»

المصريون يتبركون بدعائها: «نصرتمونا.. نصركم الله».. وعلى جمعة: مصر محروسة بـ«آل البيت والأولياء»

«الجعفري»: «بنزورها محبة فيها وفي جدها».. ونائب «الرفاعية»: سعادتنا في مقامها لا تعادلها سعادة

كرم جبر: وسائل الإعلام ملتزمة بمدونة سلوك الطفل ونتابع تنفيذها

فرمانات في الأهلى وتغييرات في الزمالك

«كولر» يطالب بمعاقبة اللاعبين بعد «المونديال».. ومهمة «الهلال» في يد «النائب».. و90 مليون جنيه تنعش الخزينة

إيهاب جلال يدخل دائرة «الرجل الثاني» في جهاز الزمالك.. و«فيريرا» يحاول استكشاف «المريخ»

عودة ليالي الأبطال بمواجهات نارية.. «ميسي» ورفاقه أمام بايرن ميونيخ.. وتوتنهام بكل نجومه ضد ميلان

الصفحة الثانية

«السيسي»: البلد أمانة في رقبتي

الرئيس في القمة العالمية للحكومات بـ«دبي»: إصلاح ما حدث في «2011» كلفنا 450 مليار دولار.. والإرهاب أصبح من الماضي

أنفقنا أموالاً طائلة على البنية التحتية

أنفقنا 1.8 تريليون جنيه لتطوير شبكة الكهرباء.. وقطاع النقل تكلف تريليوني جنيه

قضينا على فيروس «سى» بالأفكار والمبادرات

الحياة على الشريط المحاذي للنيل كانت مناسبة وعددنا 4 ملايين.. والوضع الحالي نتج عنه تحدٍّ بيئي

وفي التنمية العمرانية تعداد مصر زاد في 10 سنوات 25 مليون فرد

تعليم كل طالب يحتاج 10 آلاف دولار وهذا الرقم غير متوفر حاليا

250 مليار دولار لتحقيق جودة التعليم

وقفة الأشقاء ساعدت مصر على الصمود بعد 2011

الاحتياطي من 2011 حتى 2013 كان يُستهلك في المواد البترولية.. ولولا الأشقاء في الإمارات والسعودية والكويت ما كانتش مصر وقفت تاني

التقدم والنمو يحتاجان إلى العمل والتضحية والصبر

نتعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ التأمين الصحي

مشروعات البنية التحتية وفرت 5 ملايين فرصة عمل

الربط الكهربائي بين الدول توجه عالمي

العاصمة الإدارية الجديدة جزء من 24 مدينة ذكية

شبكة الطرق القومية توفر 8 مليارات سنويا

القمة العالمية للحكومات.. تجمع لصياغة خطط المستقبل

الصفحة الثالثة

تنسيق «مصري - إماراتي» لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية

الرئيس وحاكم دبي يبحثان العلاقات الثنائية.. و«بن راشد»: مصر تحظى بمكانة خاصة لدى الشعب الإماراتي ولها دور ريادي في الدفاع عن القضايا العربية

«سمير»: دعوة «السيسي» كضيف شرف تؤكد عمق العلاقات المصرية – الإماراتية

فعاليات دبي تساعدنا على جذب الاستثمارات وعرض التسهيلات التي تقدمها الدولة

خبير علاقات دولية: القمة فرصة لإبراز المشروعات القومية الناجحة في مصر

خبراء: نتائج الإصلاح الاقتصادي ساعدتنا على الصمود أمام الأزمات العالمية المتتالية

«السيد»: الدولة ماضية في الإصلاح وتمكين القطاع الخاص بتشريعات داعمة

ثمار «الإصلاح»

أهداف القمة

الصفحة الرابعة

«الملا» أمام «إيجبس 2023»: مصر وفرت مناخاً جاذباً لكبار المستثمرين في ظل تحديات جيوسياسية غير مسبوقة

مذكرات واتفاقيات بين «البترول» وشركات عالمية لتعزيز التعاون المشترك في خفض الانبعاثات الكربونية والتحول الرقمي

من الضروري تأمين الطاقة بطرق مسؤولة وصديقة للبيئة.. والتعامل مع ديناميكيات الأسواق لمواجهة تحديات تأمينها بتكلفة مالية قليلة

«النواب» يقر 7 اتفاقيات للتنقيب عن البترول.. ويوافق على «المنشآت السياحية»

رئيس لجنة الطاقة: التعاقدات الجديدة تحقق للدولة فوائد منها ضمان استمرار عمليات البحث والتنمية بمنطقة البحر المتوسط

مشروع مترو «إسكندرية - أبوقير» بطول 21 كيلومتراً وسيلة فعّالة وآمنة ومنخفضة الكربون.. وتحسين البيئة المعيشية للأهالي

أستاذ الجيولوجيا: العلم لا يزال عاجزاً أمام كشف توقيت حدوث الهزات الأرضية.. وما يحدث في باطن القشرة الأرضية مجهول

فاروق الباز: لا خطورة على مصر من تبعات زلزال «شرق المتوسط».. ولا توجد وسائل لتفادي حدوثه

أكثر الدول المهددة بالهزات الارتدادية

الصفحة الخامسة

السيدة زينب كريمة ياللي مقامك حلو ومنور

حياتها

المشهد الزينبي هنا تُستجاب الدعوات

أشهر ألقابها

الصفحة السادسة

حياة «أم العواجز»

واجهت المِحَن بالصبر.. وانتهت آلامها بأرض مصر

زينبات من أبناء الإمام «علي» والسيدة «فاطمة»

باحث صوفي: قبس من نور النبوة.. أستاذ بالأزهر: مقامها قبلة لعاشقي ومحبي آل البيت

وصفها الإمام الحسن بـ«الطاهرة».. وقال عنها «زين العابدين»: «يا عمة أنت عالِمة غير معلَّمة»

«نصرتمونا نصركم الله وآويتمونا آواكم الله»

دعاؤها للمصريين «فضل وبركة»

«بطلة كربلاء»

صاحبة نداء «وا محمداه هذا الحسين في العراء»

«جمعة»: مصر محروسة بدعاء وبركة آل البيت والأولياء.. و«الجفري»: قيل لها «ارحلي إلى مصر فإن فيها قوماً يحبونكم»

د. محمد مهنا: فاضت عليها في دارها بمصر أنوار النبوة وشرائف المعارف والبركات والأمداد

من أقوالها: «إذا ضاقت بك الأحوال يوماً فثق بالواحد الأحد العلي»

رئيس أمناء «البيت المحمدي»: قلوب المصريين معلَّقة بـ«العترة الشريفة».. ولها مكانة خاصة.. وكانت أبلغ وأخطب سيدة من آل البيت والنساء في عصرها

مشاركة في الأحداث الكبرى

الصفحة السابعة

مريدون على بابها

«يا ست يا أم الكرم.. الروضة عندك والحرم»

«زايد»: ستنا زينب «جبل الصبر» تحملت ويلات كثيرة وعاصرت أزمات كبرى

«الجعفري»: «بنزورها محبة فيها وفي جدها».. و«أبونبوت»: «ودنا لآل البيت تنفيذ لوصية النبي»

منشدون فى حضرة «المشيرة»

«لما بنمدحها بيهل نورها.. وتراضينا بنفحتها»

الشيخ حسين: مدحنا لهم طريقنا للتقرب إلى الله

د. محمد نصار يكتب: مهبط أشواق المصريين إلى «المصطفى»

الشيخ أحمد عصام: أحبت مصر.. وقال لها «ابن عباس»: «إن لم تجدى موطناً فقلوب أهلها موطن لك»

إمام مسجد «السيدة»: حكيمة «آل البيت».. وقيادية تحملت المسئولية منذ صغرها وعرف عنها بين المصريين «عند بيت رئيسة الديوان يُكرم المرء ولا يُهان»

نموذج للإقدام والشجاعة

الصفحة الثامنة

عقوبات قاسية

الأخطاء تحت السيطرة

فرمانات وعفو في الأهلى.. تعديلات في لوائح العقوبات.. مهمة «السودان» في يد النائب.. و90 مليون جنيه تنعش الخزينة

تغييرات منتظرة

«جلال» يدخل دائرة الرجل الثاني في جهاز الزمالك.. و«فيريرا» يستكشف «المريخ»

عودة ليالى الأبطال

مواجهة ثأرية بين باريس والبايرن وتوتنهام كامل العدد أمام ميلان

«لا خروج عن النص بعد اليوم»

اعتماد نتيجة اختبارات الحكام الجدد.. وبديل «الحضري» يتسلم مهمته