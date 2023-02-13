بث مباشر.. انطلاق أعمال القمة العالمية للحكومات في الإمارات كتب: محمد عزالدين 08:15 ص | الإثنين 13 فبراير 2023 القمة العالمية للحكومات تقدّم «الوطن» بثا مباشرا لانطلاق أعمال القمة العالمية للحكومات في الإمارات، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي. اقرأ المزيد: الرئيس السيسي يصل الإمارات للمشاركة في القمة العالمية للحكومات القمة العالمية للحكومات تستضيف المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب في نسختها التاسعة عاجل.. الرئيس يتوجه إلى الإمارات للمشاركة في القمة العالمية للحكومات «حياة كريمة» تشارك في القمة العالمية للحكومات 2023 بالإمارات مدبولي يستعرض ترتيبات مشاركة مصر كضيف شرف في «القمة العالمية للحكومات» رئيس التنظيم والإدارة يشارك في القمة العالمية للحكومات بدبي (صور) أبوالغيط يفتتح منتدى الإدارة الحكومية العربية ضمن القمة العالمية للحكومات بدبي القمة العالمية للحكومات بث مباشر الحكومات أبوظبي بقلم محمد عزالدين