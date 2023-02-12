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لبنى عسل عبر قناة الحياة: الدور المصري ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة (فيديو)

كتب:

شريف سليمان
07:21 م | الأحد 12 فبراير 2023
الإعلامية لبنى عسل

الإعلامية لبنى عسل

قالت الإعلامية لبنى عسل، إن الدور المصري حاضر بقوة في كل الملفات والأزمات، حيث توجد إشادات كثيرة به في كل المجتمع الدولي، باعتباره ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضافت «عسل»، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «الحياة اليوم»، على قناة الحياة، أنّ الدولة المصرية تؤمن بالحلول السياسية للأزمات، باعتبارها سبيل التهدئة الوحيد، وعلى رأس هذه القضايا، القضية الفلسطينية.

القضية التاريخية للشعب المصري

وتابعت الإعلامية، أن القضية الفلسطينية هي القضية التاريخية للشعب المصري والدولة المصرية، فقد خاضت مصر حروبا كثيرة من أجل القضية الفلسطينية وأرض العرب، كما أن الدولة المصرية تتدخل من أجل التعامل مع الأوضاع الملتهبة في قطاع غزة، حيث تكون حاضرة للتهدئة.

تفاصيل مؤتمر اليوم

وأشارت إلى أن اليوم الأحد، شهد عقد مؤتمر مهم جدا بعنوان «القدس.. صمود وتنمية» شارك فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث جرى عقد هذا المؤتمر في جامعة الدول العربية، وحضر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، والملك عبدالله الثاني العاهل الأردني، والسفير أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى وفود رفيعة المستوى من الدول الأعضاء.

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