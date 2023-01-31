انتشال جثة شاب غرق في ترعة الإبراهيمية بالمنيا

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمحافظة المنيا، اليوم، من انتشال جثة شاب من المجري المائي لترعة الإبراهيمية، إثر إنقلاب سيارة ملاكي أمام مركز مطاي.

انقلاب سيارة ملاكي في ترعة الإبراهيمية

وتمكنت فرق الإنقاذ النهري من إنتشال جثة زياد.م 20 عاما، أحد ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية في مطاي قبل 3 أيام، حيث تم العثور على الجثة أمام قرية الشيخ زياد بمركز مغاغة.

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، تلقت السبت الماضي، اخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية علي طريق مصر- أسوان الزراعي بمدخل مركز مطاي، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين.

السرعة الزائدة سبب وقوع الحادث

وأفادت التحريات الأولية أن سيارة ملاكي انقلبت بترعة الإبراهيمية أمام مدخل مركز مطاي، نتيجة السرعة الزائدة، وكانت تقل 4 شباب في العقد الثاني من عمرهم وأسفر الحادث عن مصرع شخصين، تم انتشال جثة واحد عقب ساعة من وقوع الحادث، فيما جرف التيار جثة الثاني، حتي تم العثور عليها أمام قرية الشيخ زياد في مغاغة وانتشالها والتحفظ عليها بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.