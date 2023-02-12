انتشال جثمان طفل غرق في ترعة بسوهاج أثناء لهوه

لقي طفل مصرعه غرقا في ترعة أمام منزله في محافظة سوهاج، وحُرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم التصريح بدفن الجثمان بعد نفي الشبهة الجنائية.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد تلقي إخطار من مأمور مركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج، بوصول الطفل «يس م ا م»، 3 سنوات، إلى مستشفى دار السلام المركزي، جثة هامدة، ادعاء غرق، ويقيم بدائرة مركز دار السلام.

انتشال جثمان الطفل

وعلى الفور، توجهت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، ووحدة إنقاذ نهري، لموقع الحادث، كما دفع مرفق إسعاف سوهاج بسيارة لموقع الحادث، وتبين مصرع طفل في الترعة، وتم انتشال جثمانه بواسطة أفراد الإنقاذ النهري، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار السلام المركزي.

وبسؤال «محمد. أ. أ»، والد الطفل، أفاد بأنه أثناء لهو نجله المذكور على حافة الترعة المواجهة لمنزله، انزلقت قدماه، وسقط بها، ما أسفر عن غرقه ووفاته.

تفاصيل التقرير الطبي

وبتوقيع الكشف الطبي على جثة الطفل بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق»، وحُرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم التصريح بدفن الجثمان وتسليمه لذويه.