انتشال جثمان طفل غرق في ترعة المنيا.. وإخماد حريق بمركز ملوي

انتشل أهالي قرية أبو عزيز في مركز مطاي بشمال محافظة المنيا، جثمان طفل، غرق في المجري المائي للترعة، فيما أخمدت قوات الحماية المدنية حريق محدود اندلع بأكوام قمامه بين قريتي قلبا والتابوت بالوحدة المحلية بنواي في مركز ملوي، بجنوب المحافظة.

انتشال جثة طفل من الترعة

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بتمكن أهالي قرية أبو عزيز في مركز مطاي، من انتشال جثة الطفل عبد الله رمضان 9 سنوات، إثر غرقه في ترعة الجانبية، وتم نقلها إلي مشرحة المستشفي العام تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق.

رجحت التحريات الأولية لإدارة البحث الجنائي غرق الطفل إثر سقوطه في الترعة بسبب انزلاق قدمه أثناء وقفه علي حافة الترعة، وجاري استكمال التحريات.

إخماد حريق في مركز ملوي

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي، بنشوب حريق بمخلفات قمامة بين قريتي قلبا والتابوت بالوحدة المحلية لنواي بغرب المركز، وانتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من إخماده والسيطره عليه دون إصابات بشرية أو خسائر مادية.