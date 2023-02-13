أحمد المسلماني: الدولة تنشئ مدن الجيل الرابع في عهد الرئيس السيسي

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن مدن الجيل الرابع في مصر هي طريق صناعة الأمل، لافتا إلى أن هناك مدن الجيل الأول والثاني والثالث، وفي عهد الرئيس أنور السادات بدأ الجيل الأول للمدن في مصر وحاليا في عهد الرئيس السيسي نعمل في مدن الجيل الرابع على رفع كفاءة واستكمال الأجيال السابقة من المدن.

أجيال المدن الجديدة

وأوضح المسلماني خلال تقديمه برنامج «الطبعة الأولى» المذاع على قناة «الحياة»، أن الجيل الأول من المدن تضمن العاشر من رمضان والسادات والنوبارية و15 مايو والصالحية، والجيل الثاني تضمن بدر والعبور والشيخ زايد، والجيل الثالث تضمن الشروق وأسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة، والجيل الرابع الحالي يتضمن العاصمة الإدارية والعالمين الجديدة والمنصورة الجديدة والزقازيق الجديدة والجلالة وجمصة الجديدة ورفح الجديدة والإسماعيلية الجديدة والفشن الجديدة.

رؤية للجيل الرابع من المدن

وأشار الإعلامي أحمد المسلماني إلى أن الدولة المصرية لها رؤية للجيل الرابع من المدن تتضمن استيعاب الزيادة السكانية بشكل كافٍ.