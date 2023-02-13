محمد رمضان يروج لمسلسل العمدة بصورة جديدة

روج الفنان محمد رمضان عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لمسلسل العمدة، المقرر أن ينافس به خلال السباق الرمضاني المقبل، بصورة جديدة من شخصية جعفر العمدة التي يجسدها خلال أحداث المسلسل.

ونشر محمد رمضان، الصورة، وعلق عليها: باقي من الزمن 38 يوما، ورمضان يجمعنا مع مسلسل جعفر العمدة، تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي، إنتاج السعدي وجوهر.

مسلسل «العمدة»

ويشارك محمد رمضان في بطولة مسلسل «العمدة»، عدد كبير من نجوم الفن؛ أبرزهم: زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، هالة صدقي، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، أحمد داش، طارق الدسوقي، تأليف محمد سامي ومهاب طارق، إخراج محمد سامي.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول جعفر العمدة، الذي يتزوج 4 مرات، وكشف محمد رمضان في لقاءات تليفزيونية سابقة أن المسلسل ليس له علاقة بـ«عائلة الحاج متولي» لنور الشريف.