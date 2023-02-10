أنغام تشدو من ألحان سهم باللهجة المصرية.. كلمات جمال الخولي

انتهت الفنانة أنغام من تسجيل أغنية جديدة بعنوان «نسينا نعيش» والتي ستكون أول أغنية لها من ألحان الموسيقار سهم باللهجة المصرية.

وعلمت «الوطن» أن الأغنية من كلمات الشاعر جمال الخولي، وسيتم إطلاقها قبل شهر رمضان الكريم أي مع نهاية شهر مارس المقبل.

أنغام تطلق أغنية «خليني شوية معاك»

أنغام من المقرر أن تطلق خلال الأيام المقبلة، أغنيتها الجديدة «خليني شوية معاك» وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان وتوزيع خالد عز، ومن المقرر إطلاقها عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

وكانت الفنانة أنغام، طرحت مؤخرا أغنية بعنوان «عشان أراضيك» من كلمات أحمد قطوط، وألحان أحمد زعيم وتوزيع وليد فايد، وتقول كلماتها:

‎عشان أرضيك أنا شفت الحياة بعنيك

‎أنا عشت اللي عدي ده ليك

‎بقيتلي الماضي والحاضر

بنيت الجاي كله عليك

‎عشان أرضيك نسيت نفسي نسيت روحي

أنغام شاركت في حفل الموسيقار طلال مداح

أنغام كانت شاركت مؤخرا، في حفل غنائي لصالح الموسيقار الراحل طلال مداح، وقدمت فيه عددا من أهم وأشهر أغنياتها.