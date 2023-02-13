وفاة شخص أثناء صلاة الفجر في قرية العزايزة بأسيوط.. «حسن الخاتمة»

حالة من الحزن سيطرت على أهالي قرية العزايزة التابعة لمركز الغنايم بمحافظة أسيوط، لوفاة مواطن يدعى ياسر عبدالصبور عسكر، أثناء أداء صلاة فجر اليوم الاثنين بمنزله.

وشيع المئات من أهالي القرية والقرى المجاورة بمركز الغنايم، جثمان الراحل، وتم دفنه بمقابر العائلة بجبل الغنايم، وسط حالة من الحزن والبكاء للمشيعين كونه يتمتع بالسيرة الحسنة.

الراحل يتمتع بحب الناس

وقال محمد علي، أحد أهالي القرية، إننا استيقظنا اليوم الاثنين على خبر مفزع، وهو وفاة «العم ياسر عبدالصبور ابن قرية العزايزة، والذي كان يتمتع بالسيرة الحسنة وحسن معاملة أهالي القرية والجيران، وربنا كرمه بحسن الخاتمة، أثناء أداء صلاة الفجر بمنزله نتيجة سكتة قلبية، وشهدت القرية حالة من الحزن الشديد على وفاة هذا الرجل المخلص والمحب للجميع».

حسن الخاتمة

وأضاف محمود الصعيدي، أحد أقارب الفقيد، أنه توفي وهو يؤدي صلاة الفجر وينتمي لعائلة آل عسكر بقرية العزايزة، ومعروف بمعاملته الطيبة مع الجميع، و«ربنا كرمه وهو يودي فريضته وختم له بذلك، كونه من الرجال الصالحين الذين يحافظون على الصلاة والعمل الطيب وجبر خواطر الأهالي ووجه بشوش، والجميع يدعوا له بالرحمة والمغفرة وان يجعله من أهل الجنة».