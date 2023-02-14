فنادق سيوة تسجل إشغالات 100% في إجازة نهاية الأسبوع.. قبلة السياحة الشتوية

في الوقت الذي تشهد العديد من المدن والمحافظات المصرية أجواء صعبة من انخفاض في درجات الحرارة وأمطار رعدية غزيرة وسوء أحوال جوية تنتعش واحة سيوة باستقبال عشرات الرحلات في إجازة الويك إند من كل أسبوع على مدار موسم الشتاء، في ظل الأجواء الجميلة المشمسة واستقرار حالة الطقس في واحة آمون.

إقبال على سيوة من السياح والمصريين

محافظ مطروح اللواء خالد شعيب قال لـ«الوطن»، إن سيوة هي جوهرة الصحراء الغربية ومن أجمل المدن السياحية في مصر الجاذبة للسياحة الشتوية والتي يأتي لها زائرون من جميع محافظات مصر خلال الموسم السياحي الشتوي، بالإضافة إلى زائرين من السياح الأجانب من مختلف دول العالم، خاصة إيطاليا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا وبولندا وهولندا، بالإضافة إلى دول من أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية ودول جنوب شرق آسيا، إندونيسيا والفلبين ولفيف من الدول العربية.

ارتفاع نسبة إشغالات الفنادق في سيوة

وقال محمد بكر رئيس مدينة سيوة في تصريح خاص لـ«الوطن» إن نسبة الاشغالات في فنادق والمنتجعات السياحية في واحة سيوة سجلت 100% خلال الويك اند بحجوزات كاملة خاصة من الرحلات التي تاتي من المدارس والجامعات الحكوميه والخاصه ورحلات الاسر بالاضافه الى رحلات الاجانب والافواج السياحيه القادمه من القاهره والتي تاتي لزيارة واحد السحر والجمال مع نهايه الأسبوع أيام الأربعاء والخميس والجمعة.

المزارات السياحية في سيوة

وأوضح رئيس المدينة أن الواحة تتمتع بالعديد من المزارات الجميلة التي تجذب الزائرين خلال رحلات سيوة ومنها قلعة شالي وهي سيوة القديمة التي كان يعيش بها قدماء سيوه من القبائل، على مر التاريخ، وجبل الموتى الذي يعود للعصر الفرعوني والذي كان يدفن به قدماء المصريين، وجبل الدكرور وعين جوبا، وجزيرة فطناس ومعبد آمون وقاعة تتويج الاسكندر الأكبر ومنطقه بئر واحد وبحر رمال الأعظم والذي يستقبل رحلات سفاري على مدار اليوم ومشاهدة غروب الشمس في الصحراء وتناول العشاء السيوي مع الشاي الزرده الذي تشتهر به الواحة.