رئيس وحدة الدراسات العربية بالأهرام: العلاقات المصرية السعودية استراتيجية للطرفين

قال الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية بمركز الأهرام للدراسات، إن العلاقات المصرية السعودية علاقات استراتيجية لكلا الطرفين، فمصر تصبح قوية بوجود سعودية قوية وفاعلة، والسعودية تبقى راسخة بفعل وجود مصر قوية وفاعلة.

وأضاف عز العرب، خلال مداخلة هاتفية بشاشة «إكسترا نيوز»: «لا يوجد ما يمكنه أن يؤثر على البعد الاستراتيجي الحاكم بين الدولتين، فالرئيس عبدالفتاح السيسي أشار في كلمته في الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو إلى أن أمن مصر القومي يرتبط ارتباطا وثيقا بأمن محيطها الإقليمي، فالقيادة السياسية ترى أنها تعيش وسط منطقة شديدة الاضطراب والتشابكات والتوازنات، كما أن المصالح الدولية والإقليمية تجعل من الصعوبة على أي دولة الانعزال داخل حدودها».

وتابع: «مصر طوال الوقت على لسان الرئيس السيسي تؤكد الدور الذي قامت به دول الخليج، وأعني به السعودية والإمارات والكويت في لحظات مصيرية».