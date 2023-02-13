«الكونتينر» يكشف مراحل حشو المولتو بمصنع «إيديتا»: يحدث بعد التسوية

أجرى الفنان أحمد داوود، فى حلقة اليوم، من برنامج «الكونتينر» المذاع على فضائية ON، جولة في مصنع «إيديتا» للمنتجات الغذائية بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.

طريقة حشو المخبوزات

وقال الفنان أحمد داوود: «زمان اتعودنا إن حشو المخبوزات بيتم في مرحلة العجين، لكن ايديتا عملت شيء مختلف في الحشو وأصبح بعد التسوية بشكل جديد».

وأوضح بيشوى إدوارد، مدير فريق الإنتاج بمصنع إيديتا، أن مخبوزات المولتو تصل من برج التريد وتتجه لماكينات الحقن، ويتم حقنها بالشيكولاتة أو الفراولة، ويتم تصنيع خامات الحشو في مصر سواء كانت شيكولاتة أو فراولة».

المخبوزات تمر عبر أجهزة إلكترونية تستخدم أشعة الليزر

وأشار «داوود» إلى أن المخبوزات تمر عبر أجهزة إلكترونية تستخدم أشعة الليزر للتأكد من جودة المنتج من حيث الشكل والوزن وعيوب التصنيع، وتتولى تلك الأجهزة نقبل المنتجات غير السليمة، وينتقل بعد ذلك إلى مرحلة التغليف النهائية.

وأضاف: «البيك رولز اختراع مصري عبارة عن قطع من المخبوزات المحمصة بالنكهات المختلفة، وخطوط إنتاجه مستمرة ومش بتتعطل، والمخازن تعمل على مدار الساعة للتصدير لكل بلاد العالم».