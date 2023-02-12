مدير إنتاج مصنع «بيل كلر» يشرح لـ«الكونتينر» كيفية تحديد سُمك الجلود وتنظيفها

تحدث برنامج «الكونتينر»، المذاع على قناة on، والذي يقدمه الفنان أحمد داوود، عن تصنيع الجلود بمصنع «بيل كلر» لدباغة الجلود، في مدينة قويسنا، وهو أحد المصانع العالمية لدباغة الجلود، وفيه تتم دباغة الجلود في براميل النقع.

تحديد سُمك الجلد

وقال الدكتور سامح رياض، مدير عام الإنتاج بالمصنع، خلال الحلقة: «يوجد بالمصنع سلاح يأكل الجلد لتحديد السُمك، ويتم ضبط اللون بالدرجة، ويتم وضع الصباغة التي نحتاج إليها، ونضع الجلود في نوع الشحومات والصبغات، ويتم عمل اختبار على الجلد للوصول للسمك الذي يحدده العميل».

أحدث ماكينات على مستوى العالم

وذكر سامح رياض: «نستخدم أحدث ماكينات على مستوى العالم، والتعامل مع شركات كبيرة على مستوى العالم، موضحا: «ننتج جلود الجاموس والبقري، لعمل حزام وشنط تصدر خارج مصر»، لافتا إلى أن 60% من وزن الجلود مخلفات، ونعيد استخدامه لعمل جيلاتين وأحماض أمينية، يستخدم بدلا من الغراء، والأحماض الأمينية تستخدم سماد زراعي، ويتم تحزين المنتجات بعد مراجعة الجودة ويصدر للعالم.