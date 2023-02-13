«الكونتينر» يكشف تفاصيل ومراحل صناعة المولتو داخل مصنع «إيديتا»: عملية مبهرة ومعقدة

استعرض الفنان أحمد داوود مقدم برنامج «الكونتينر» المذاع على فضاءئية ON، جانبا من سير العمل داخل مصنع «إيديتا» بمنطقة السادس من أكتوبر، والذى يُصدر منتجاته لأكثر من 20 دولة في العالم.

وقال الفنان أحمد داوود: «أكبر مشكلة بتواجه أي حد إن الكرواسون بينشف بسرعة جدًا، وفى العادى بيتعمل بالطلب أو على الأقل بكميات قليلة، لحد ما المصري اتدخل وعبينا الكرواسون في أكياس، إيديتا قدرت تعمل تكنولوجيا وتحضر وصفة تحافظ على طعمه وتخليه دايمًا طازة، وأطلقت عليه مولتو، الموضوع ممكن يبان سهل وبسيط، لكن الحقيقة أنا اكتشفت إن العملية بتبقى مبهرة ومعقدة جدًا علشان نصنعه، وعلشان يطلع طازة ولذيذ».

المصنع ينتج 3.5 مليار عبوة سنويا

ومن جهته، قال المهندس هاني برزي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة، إن الشركة يعمل بها 7 آلاف و600 موظف وعامل وفني جميعهم مصريون، لافتا إلى أن المصنع ينتج 3.5 مليار عبوة إنتاج سنوي ما يوازي 130 ألف طن، مؤكدا أن حدود الأمان عالية جدا وصالح للاستهلاك الآدمي.

صناعة المولتو في مصر

وكشف رئيس مجلس الإدارة خلال حواره مع «الكونتينر» مراحل التصنيع والتي تبدأ بوضع عجين «المولتو» في خلطات للحفاظ على درجة حرارتها، ومكوناتها تضاف واحدة وراء الأخرى ويتم عجنها في خلاطات ضخمة ثم تدخل ماكينة الفرد حيث يتم فردها 3 مرات، ثم تدخل ماكينة التقطيع لمثلثات وتخرج على شكل كرواسون.

مراحل التصنيع

وتابع: «يدخل العجين غرفة التخمير بدرجة حرارة 50 درجة مئوية، ثم مرحلة الفرن، ويعطى تسوية ولون مضبوط، وقبل الحشو يدخل الكرواسون على سير التبريد، ثم يدخل ماكينة الحقن، منها ماكينة الشيكولاتة وأخرى للفراولة».

وأشار خلال الحلقة إلى أن التصنيع يمر بمرحلة تنقية الكرواسون غير المنضبط، ثم مرحلة التغليف وتختلف من منتج لآخر من مواد تغليف سوليفان أو كرتون، مضيفا أن «توينكز» تمر بمراحل تصنيع مقعدة مثل المولتو، وخط سير «البيك رولز» لا يتوقف، ومن المخزن إلى «الكونتينر» ومنه إلى العالم.