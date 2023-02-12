برنامج «الكونتينر» يستعرض مراحل صناعة الجلود وصولا إلى التصدير

تحدث الفنان أحمد داود، عن صناعة الجلود وأجود أنواعها في أكبر المصانع المصرية وأفخمها، خلال تقديم برنامج «الكونتينر» على شاشة قناة ON قائلا: «بييجي الجلد في براميل عملاقة، ويتم صباغته حسب الطلبيات وبيظبطوا اللون على الدرجة المطلوبة».

10 ساعات في الصبغات

وقال أحد مهندسي المصنع، «نضيف صبغات وتحدد بالدرجة وبدقة شديدة وصولا للون الذي يحتاجه العميل بكل دقة وكذلك ليونة الجلد، ونضع الجلد في نوع من الشحومات والصبغات لتحديد الليونة واللون، وفي خلال 10 ساعات ننتهي من العملية، وكل تلت ساعة نجري عملية كيميائة بالجلد ثم نختبره، ثم تتم عملية القشط وصولا للجلد الذي يريده العمليل».

14 ساعة على سيور دواره

وأضاف: «نقلل نسبة من المياه لتحويل الجلد من لين إلى جاف وتتم عملية عصر الجلد لتنزيل نسبة من المياه لفرده، ويتم نقل الجلد لمرحلة الفك ونخرج 50% من نسبة الرطوبة بالجلد، ثم تحدث عملية شفط وتنعم وجه الجلد بشكل أوتوماتيك».

وتابع: «الجلود تنقل على سيور دواره بعد ذلك وتتعرض لحرارة مرة أخرى عشان توصل لنسبة الرطولة النهائية وأما يخلص دورته بعد 14 ساعة بيتم دخوله على ماكينة التفتيح لفرده».