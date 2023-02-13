نشأت الديهي: كلمة السيسي في قمة الحكومات فرصة لتقديم التجربة المصرية للعالم

عقب الإعلامي نشأت الديهي، على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة الحكومة العالمية المنعقدة في دبي، قائلاً: «كلمة الرئيس السيسي في هذه القمة كانت فرصة لتقديم التجربة المصرية للعالم، ولكي يستمع الحضور لما حدث في مصر خلال السنوات الأخيرة».

التجربة المصرية

وتابع الديهي، خلال تقديمه برنامج بالورقة والقلم، المذاع على فضائية ten، مساء الإثنين، أن التجربة المصرية انطلقت بعد فترة صعبة للغاية من الفوضى التي حدثت في 2011، مشيرًا إلى أن خطاب الرئيس السيسي اليوم كان مهما للغاية، وبمثابة كشف حساب لتوضيح أصل الحكاية.

العاصمة الإدارية الجديدة

وتابع أن الرئيس قدم حكاية قد حدثت بالفعل، رواية عمرها 12 عامًا من عمر هذه الدولة، مضيفًا أن الرئيس تحدث بأن مصر واجهت العديد من التحديات بشكل متوازٍ؛ لأنه لا يوجد تحدي من الممكن تأجيله، وهذا يرد على سؤال يأتي في ذهن البعض عن سبب قيام الدولة بالكثير من المشروعات في وقت واحد مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وشبكة الطرق، وإنشاء قناة السويس الجديدة، والتوسع في المترو.

القطاع الزراعي

وأشار إلى أن الدولة المصرية قامت بمواجهة الإرهاب، وفي نفس الوقت التنمية سواء من إنشاء الطرق أو التوسع في القطاع الزراعي أو العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن التحديات التي واجهت الدولة المصرة كانت في وقت واحد بشكل متوازٍ، ولذلك كان العمل في جميع القطاعات يسير في توقيت واحد.