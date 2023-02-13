إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب «توك توك» بكفر الشيخ

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب مركبة «توك توك» على رافد الطريق الدولي «كفر الشيخ - الرياض» بنطاق محافظة كفر الشيخ، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام لعمل الفحوصات وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة.

انقلاب مركبة «توك توك»

وكانت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ تلقت بلاغاً بوقوع حادث انقلاب مركبة «توك توك» كانت تقل 4 أشخاص على رافد الطريق الدولي «كفر الشيخ - الرياض»، وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبحسب سجلات مستشفى كفر الشيخ العام، فإن المصابين في الحادث هم: «م.ع»، 39 سنة، و«ع.ا.ع»، 33 سنة، و«م.م»، 30 سنة، و«ح.ع» 60 سنة.

تقديم الإسعافات الأولية للمصابين

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى.