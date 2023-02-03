إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة و«توك توك» ودراجة نارية بالمنيا

أصيب 6 أشخاص في عدة حوادث سير متفرقة بمحافظة المنيا، جميعها بسبب السرعة الزائدة، وشملت انقلاب سيارة ملاكي و«توك توك» ودراجة نارية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم «6924 ن ب ص ملاكي»، بالقرب من وحدة مرور مركز ملوي.

انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارة فرع هيئة الإسعاف، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص وهم ياسر إكرامي، 52 عاما، وابنتيه جهاد، 22 عاما، وهاجر، 24 عاما، وشيماء مرتجى حشمت، 25 عاما، يقيمون في مركز ملوي، وتم نقلهم للمستشفى التخصصي لتلقي العلاج، وتنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات بالجسم واشتباه كسور، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة.

انقلاب دراجة نارية وتوك توك

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بانقلاب دراجة نارية أمام السلخانة بمركز مغاغة بسبب السرعة، ما أسفر عن إصابة أحمد عاشور، 22 عاما، عامل، بجروح وسجات وكدمات وتم نقله للمستشفى المركزي لتلقي العلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بانقلاب «توك توك» بدون لوحات معدنية، بالطريق الصحراوي الغربي أمام محطة الوقود بمركز العدوة، بسبب السرعة، ما أسفر عن إصابة «عبد المالك رمضان»، 35 عاما، بجروح واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقله إلى مستشفى العدوة المركزي لتلقي العلاج.