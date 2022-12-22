إصابة 3 طالبات في انقلاب «توك توك» ببني سويف

أصيبت 3 طالبات اليوم الخميس، إثر وقوع حادث انقلاب «توك توك» أمام مدخل قرية بلفيا بجوار مدرسة الإعدادية بنين دائرة مركز بني سويف، وجرى نقلهن بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهن.

بلاغ بحادث انقلاب توك توك

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد ورود بلاغًا بانقلاب مركبة «توك توك» أمام مدخل قرية بلفيا بالقرب من مدرسة الإعدادية بنين دائرة مركز بني سويف، نتج عنه إصابة 3 طالبات، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابات إلى أقرب مستشفى، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهن، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

نقل المصابات إلى مستشفى بني سويف الجامعي

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، مدير المرفق، بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابات إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي، وجار إسعافهن وتقديم العلاج اللازم لهن.

أسماء المصابات في الحادث

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كلا من «شهد.خ.س»، 15 عامًا، مصابة بكدمة شديد في الذراع الأيسر وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، و«نعمة.ع.م»، 15 عامًا، مصابة بنزيف من الأنف وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، و«أسماء.ع.ط»، 15 عامًا، مصابة بكدمة بالذراع الأيسر وجروح وسحجات متفرقة بالجسم.