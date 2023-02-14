سعر كرتونة البيض للمستهلك اليوم الثلاثاء.. الأبيض بـ80 والأحمر بـ85 جنيها

استقر سعر كرتونة البيض اليوم والذي يحرص على شرائها العديد من الأشخاص كمصدر منخفض الثمن للبروتين يمكن تناولها يوميا مقارنة باللحوم الحمراء والبيضاء.

وفي السطور التالية، نعرض سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء الموافق 14 فبراير.

سعر كرتونة البيض اليوم

- وصل سعر كرتونة البيض اليوم والتي تحتوي على 30 بيضة في المزرعة نحو 80 جنيها.

- كما وصل سعر طبق البيض الأحمر الذي يحتوي على 30 بيضة داخل منافذ وزارة الزراعة، إلى نحو 85 جنيها.

- كما سجل سعر كرتونة البيض الأبيض أيضا داخل منافذ وزارة الزراعة التي تحتوي على 30 بيضة، قيمة تتراوح بين 75 و80 جنيها.

- وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر ليبلغ نحو 78 جنيها، ويصل للمستهلك بـ90 جنيها.

- ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض في المحلات، قيمة تتراوح بين 95 و100 جنيها.

أسعار مشتقات الفراخ البيضاء اليوم

- تراوح سعر الكيلو الواحد من الأوراك المخلية اليوم بين 76 و83 جنيهًا.

- ووصل سعر الكيلو من الكبد والقوانص اليوم إلى نحو 55 جنيها.- تراوح سعر الكيلو من البانيه اليوم بين 150 و160 جنيهًا.

- كما بلغ الشيش طاووق اليوم سعر يتراوح بين 150 و160 جنيهًا.

- وتراوح سعر الكيلو الواحد من الدبابيس اليوم بين 66 و70 جنيهًا.

- تراوح سعر الفرخة الكاملة في السوق اليوم بين 95 و120 جنيهًا.