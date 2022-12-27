حصاد 2022.. «كوفيد 19» يواصل تهديد البشرية و«الكوليرا» تتفشى في 8 دول

يرتبط انتشار الأمراض والأوبئة دائمًا بإصابة البشر بحالة من الخوف والهلع، خاصة مع اهتمام وسائل الإعلام وحديث المتخصصين عن تلك الأوبئة، وتداول الأعراض والمخاوف على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يزيد من إصابة الأفراد بالقلق، إذ أن الشعور المستمر بالتهديد يؤثر بالسلب على الحالة النفسية والمزاجية للأفراد، وترصد «الوطن» أبرز الأوبئة خلال عام 2022.

فيروس كورونا:

رغم مرور عامين تقريبًا على ظهوره إلا أن فيروس كورونا مازال منتشرا بمتحوارته في مختلف دول العالم، رغم تلاشي الحديث عنه كون المتحور الجديد «أوميكرون»، أصبحت أعراضه أقل خطورة عن أعراض كوفيد 19، وسط تأكيد المختصين أن فيروس كورونا تحول إلى فيروس عادي بعد تلقي عدد كبير من المواطنين حول العالم اللقاحات، وهو ما جعله أكثر انتشارا إلا أنه أقل خطورة.

السمنة

أطلقت منظمة الصحة العالمية مصطلح وباء على مرض السمنة بعد كشفها إحصائية صادمة، وهي تسبب الإصابة بالسمنة في وفاة 1.2 مليون إنسان سنويا في قارة أوروبا فقط، أي أكثر مما تتسبب به الأوبئة الأخرى في حالات الوفاة، مؤكدة أن معدلات زيادة الوزن والسمنة وصلت إلى مستويات مميتة ولا تزال تتصاعد.

جدري القرود

مازال جدري القرود يحيط به الغموض، مع ضعف الإحصاءات التي تشير إلى تحوله لوباء من عدمه، خاصة بعد انتشار الإصابات بمناطق متعددة من بلدان العالم، وبعد إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ العالمية بسبب مرض جدري القرود، وهو مرض انتقل من القردة إلى الإنسان وينتقل بين البشر عن طريق التلامس والرزاز واستخدام الأدوات الشخصية للمصاب.

الكوليرا

عاد الحديث عن الكوليرا بعد انتشار المرض في عدد من الدول، وإعلان المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إنّ هناك 8 بلدان في الإقليم أعلنت تفشي الكوليرا بها، وبينها لبنان التي أكدت على لسان وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض انتشار وباء الكوليرا ووفاة عدد من الأشخاص .