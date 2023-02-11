تفاصيل إعلان عمرو دياب في شهر رمضان 2023

ذكرت مصادر لـ«الوطن» أنَّ الفنان عمرو دياب اتفق رسميًا مع إحدى شركات الاتصالات المصرية على تصوير إعلان جديد لشهر رمضان الكريم المقبل ليعرض في أولى أيام الشهر الفضيل.

عمرو دياب في رمضان 2023

وحسب المصادر، لم يتمّ بعد الاستقرار على الأغنية التي من المقرر أن يتمّ إطلاقها في الحملة الدعائية.

دياب كان قد طرح العام الماضي أغنية خلال الشهر الكريم بعنوان «واللي بينا حياة» لإحدى الشركات، وكانت من كلمات وألحان الفنان عزيز الشافعي.

وأحيا عمرو دياب، حفلًا غنائيًا كبيرًا مؤخرا في دبي، بحضور جماهيري ضخم، وقدم خلاله عددًا من أغانيه المميزة ومن المقرر أن يحيي حفلًا غنائيًا بمناسبة عيد الحب في أحد الدول العربية

عمرو دياب احيا حفل غنائي عربيا

يذكر أنَّ هناك عددًا آخر من الفنانين أعلنوا بالفعل عن حفلاتهم في عيد الحب وكان من بينهم هاني شاكر وعلي الحجار وجنات، الذين سيحييون حفلات غنائية ضمن برنامج دار الأوبرا المصرية في عيد الحب.