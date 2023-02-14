كوريا الجنوبية تسجل 14 ألفا و371 إصابة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، 14 ألف و371 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 26 حالة وافدة من الخارج، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

ارتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا إلى 30 مليون و369 ألف

وأشارت وكالة «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إلى ارتفاع حصيلة إصابات فيروس كورونا في البلاد إلى 30 مليون و369 ألف و744 حالة.وفي أواخر يناير الماضي، رفعت السلطات الكورية الجنوبية إلزامية ارتداء الكمامات، باستثناء وسائل النقل العام والمستشفيات.

وقالت «مكافحة الأمراض»، إن كوريا الجنوبية سجلت 11 حالة وفاة بفيروس كورونا لتصل الحصيلة إلى 33 ألف و758 حالة وفاة. وأمس الاثنين، سجلت وكالة «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، 5 آلاف و174 حالة جديدة بفيروس كورونا، بينها 16 وافدة من الخارج و 11 حالة وفاة.