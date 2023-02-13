كوريا الجنوبية تسجل 5 آلاف و174 إصابة بكورونا.. أدنى حصيلة منذ 7 أشهر

سجلت إصابات فيروس كورونا، اليوم الاثنين، أدنى رقم لها في كوريا الجنوبية، في 7 أشهر، وسجلت السلطات الصحية المحلية، 5 آلاف و174 حالة جديدة، بينها 16 وافدة من الخارج.

وفي 30 يناير الماضي،، رفعت السلطات الكورية الجنوبية إلزامية ارتداء الكمامات في معظم الأماكن المغلقة، باستثناء وسائل النقل العام والمستشفيات.

وقالت وكالة «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إن إجمالي إصابات فيروس كورونا في البلاد، ارتفع إلى 30 مليون 355 ألف 373 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

وأضافت وكالة «مكافحة الأمراض»، أن كوريا الجنوبية، سجلت 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع حصيلة الوفيات إلى 33 ألف و747 حالة وفاة.