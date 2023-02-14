هزتان ارتداديتان تضربان وسط تركيا بفارق 5 دقائق.. وإنقاذ عجوز من تحت الأنقاض

ضربت هزة ارتدادية بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا على عمق 2 كيلو مترات، وأشار مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إلى أن الهزة وقعت على بعد 30 كيلو مترا شمال شرق «أضنة» جنوب تركيا و14 كيلو مترا جنوب غرب «جيحان»، كما تم إنقاذ عجوز من تحت أنقاض الزلزال.

وقبلها بعدة دقائق ضربت هزة ارتدادية بقوة 3.3 درجة وسط تركيا على عمق 5 كيلو مترات.

وأشار «الزلازل الأورومتوسطي»، إلى أن الهزة الارتدادية وقعت على مسافة 37 كيلو مترا شمال غرب «غازي عنتاب» جنوب البلاد و 11 كيلو مترا جنوب شرق «بازارجيك» الواقعة بالجزء الجنوبي من «كهرمان مرعش».

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين ضربت هزة ارتدادية بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر وسط البلاد، وأوضح مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، أمن مركز الهزة وقع على عمق 7 كيلو متر.

هزة ارتدادية بقوة 3.1 درجة على عمق 2 كيلو متر

وأضاف«رصد الزلازل»، أن الهزة الارتدادية وقعت على مسافة 48 كيلو متر جنوب غرب «ملطية» و2 كيلو متر شرق «دوجانشهير».

كما ضربت هزة ارتدادية بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا على عمق 2 كيلو متر.وأوضح مركز«رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إن الهزة الارتدادية وقعت على بعد 48 كيلو متر جنوب شرق «آق سراي» وسط البلاد و19 كيلو متر شمال شرق «أمير غازي».

كما شهد وسط تركيا، هزة ارتدادية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، على عمق 5 كيلو مترات. وأشار «الزلازل الاورومتوسطي»، إلى ان مركز الهزة وقع على مسافة 72 كيلو متر شمال«أضنة» و10 كيلو متر شمال غرب «ألاداج».

وضربت هزة ارتدادية بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا على عمق 2 كيلو متر.

وأوضح مركز«رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إن الهزة الارتدادية وقعت على بعد 55 كيلو متر شمال غرب «قهرمان مرعش» و 8 كيلو متر شرق «جوكسون».

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، شهد وسط تركيا هزة ارتدادية جديدة بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر، على عمق 2 كيلو متر.

وقال مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إن الهزة الارتدادية وقعت على مسافة 65 كيلو متر شمال غرب «قهرمان مرعش» و 4 كيلو مترات شمال غرب «جوكسون».

إنقاذ عجوز من تحت أنقاض الزلزال

إنقاذ عجوز من تحت أنقاض الزلزال في «أنطاكيا»من جانبه، أنقذ فريق بحث وإنقاذ من قطر وسلطنة عمان، عجوز من تحت أنقاض الزلزال في «أنطاكيا» جنوبي تركيا.

وفي سوريا، التي ضربها زلزالا فجر يوم 6 فبراير الماضي، أسفر عن مصرع 3 آلاف و553 قتيل وإصابة 14 ألف و749 آخرين، كشف ضابط في فريق الإنقاذ السعودي بأحد المواقع المتضررة، عن جهاز حديث لحماية رجال الإنقاذ من الانهيارات.