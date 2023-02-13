هزة ارتدادية بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر تضرب شرق تركيا

ضربت هزّة ارتدادية بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر، شرق تركيا صباح اليوم، وأعلن مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، أنّ مركز الهزّة وقع على عمق كيلومترين.

هزة على بعد 42 كيلومترا شمال شرق «وان»

وأوضح «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، أنّ الهزة الارتدادية وقعت على بعد 42 كيلومترا شمال شرق مدينة «وان»، و29 كم جنوب شرق مدينة «إرجيش» بـ«ولاية وان».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن «مرصد الزلازل» التركي، تسجيل 3 هزّات ارتدادية في «قهرمان مرعش» مساء أمس، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبها، انتشلت عناصر من «لجنة الطوارئ» الطاجيكية، طفلا «3 سنوات» من تحت الأنقاض بعد 158 ساعة على وقوع زلزال تركيا المدمر في مدينة «قهرمان مرعش» الواقعة جنوبا.

وقالت «اللجنة الطاجيكية»، إنّ عناصر الإنقاذ انتشلوا السبت، رجلا ورضيعا عمره «6 أشهر» من تحت الأنقاض، بعد 6 أيام من الزلزال المدمر، مشيرة في بيان، إلى انتشال عناصرها 78 جثة من تحت الأنقاض، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

زلزال تركيا المدمر أثر على 10 محافظات تركية

وكان زلزال تركيا المدمر الذي ضرب البلاد وسوريا فجر الإثنين الماضي، أثر على 10 محافظات تركية و13.5 مليون شخص جنوب شرق البلاد.

واقتصاديا، توقع «اتحاد الشركات» التركي في وقت سابق، أن يؤدي زلزال تركيا المدمر إلى خسارة في الاقتصاد تزيد عن 84 مليار دولار «نحو 10%» من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفا في تقرير، أنّه من المتوقع أن تتسبب الزلازل في أضرار بنحو 70.8 مليار دولار للمباني السكنية، وخسارة أخرى 10.4 مليار دولار في الدخل القومي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.