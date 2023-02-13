هزة ارتدادية بقوة 3 درجات تضرب وسط تركيا

ضربت هزة ارتدادية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر وسط تركيا، وأكد مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، أنّ الهزّة وقعت على عمق 10 كيلومترات.

وأضاف مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، أنّ الهزة الارتدادية وقعت على مسافة 55 كيلومترا شمال غرب «قهرمان مرعش» جنوب البلاد و27 كيلومترا جنوب غرب «أفسين».

وفي وقت سابق من اليوم، ضربت هزة ارتدادية بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا، ووقعت على عمق كيلومتر.