هزة ارتدادية بقوة 3.2 تضرب غرب تركيا

ضربت هزة ارتدادية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، غرب تركيا، وقال مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إن الهزة وقعت على عمق 9 كيلو مترات.

وأضاف «الزلازل الأورومتوسطي»، إن الهزة الارتدادية وقعت على مسافة 75 كيلو مترا جنوب مدينة «دنيزلي» الواقعة جنوب غرب البلاد و33 كيلو مترا شمال شرق «أورطاجا» بمنطقة «بحر إيجه» جنوب غرب البلاد.

من جانبه، قال ‏نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، إن كل المطارات تعمل بما فيها «مطار هطاي».

9 آلاف و247 أجنبيًا يشاركون في جهود البحث

وأعلنت ‏وزارة الخارجية التركية، مشاركة 9 آلاف و247 أجنبيًا من 80 بلدًا في جهود البحث والإنقاذ عقب ‎الزلزال المزدوج المدمر.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة التركية، أن نحو 42 ألف مبنى بين منهار أو به أضرار بليغة في 10 ولايات بسبب الزلزال المدمر.

وشددت الحكومة التركية، على ضرورة إزالة المباني المتصدّعة والآيلة للسقوط.

وقال وزير البيئة التركي مراد قوروم، خلال مؤتمر صحفي في «غازي عنتاب»، إن تقييم الدمار في الولايات من المخطط إتمامه خلال أسبوع، متوقعا بدء أعمال الإعمار في كافة الولايات الـ10 قبل نهاية فبراير الجاري.

وكانت الحكومة التركية، قررت في وقت سابق، تخصيص أكثر من 5 مليارات دولار لجهود الإغاثة نتيجة الزلزال المدمر.