هزة ارتدادية بقوة 3.9 درجة تضرب وسط تركيا.. عمقها 2 كيلو متر

شهد وسط تركيا هزة ارتدادية جديدة بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر، على عمق 2 كيلو متر.

وقال مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إن الهزة الارتدادية وقعت على مسافة 65 كيلو متر شمال غرب «قهرمان مرعش» و4 كيلو مترات شمال غرب «جوكسون».

البحث عن ناجين تحت أنقاض المباني المدمرة

وفي إطار جهود البحث عن ناجين تحت أنقاض المباني المدمرة نتيجة زلزال تركيا المدمر، تمكنت السلطات من إنقاذ سيدة وابنتها بعد 160 ساعة من الكارثة في «هطاي» جنوب البلاد.

تقديم مساعدات إلى 900 قرية

وكان «الهلال الأحمر التركي»، أعلن في وقت سابق، تقديم مساعدات إلى 900 قرية تضررت من الزلزل المدمر عن طريق البر ومروحيات القوات الجوية.