هزة ارتدادية جديدة تضرب شرق تركيا بعد أيام منذ الزلزال المدمر

ضربت هزة ارتدادية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر شرق تركيا على عمق 1 كيلو متر.

وقال مركز«رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إن الهزة الارتدادية وقعت على بعد 121 كيلو متر جنوب شرق«طرابزون» شمال شرق تركيا على ساحل البحر الأسود، و31 شمال «أرزنجان» شرق البلاد.

ولليوم التاسع تستمر عمليات عمليات الإنقاذ رغم تلاشي الآمال تدريجيا في العثور على ناجين من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا فجر يوم 6 فبراير الجاري.

ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر إلى 31 ألفا و643

وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، المعروفة باسم «أفاد»، أعلنت في وقت سابق، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر إلى 31 ألفا و643، فيما على الجانب السوري ما لالا يقل عن 3 آلاف و700.

وفي «عثمانية» التركية، بدأت السلطات أعمال إنشاء مدينة حاويات لمنكوبي الزلزال المدمر. وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية التركية، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن 100 دولة عرضت المساعدات.

من جانبها، أظهرت صورا ومقاطع فيديو، نشرتها وسائل إعلام، انخفاضا ملموسا لمنسوب المياه في «بحر مرمرة» بالقرب من مدينة اسطنبول، فيما طمأن العلماء، بأن الظاهرة، مرتبطة بتقلبات الضغط الجوي ولا علاقة لها بالزلزال

وأشارت بيانات، في وقت سابق، إلى تراجع منسوب المياه بمقدار ما بين 15 و20 مترا في «أفجيلار».

İstanbul bölgesi kıyısındaki Marmara Denizi'nin suyu bir anda 20-25 metre azaldı. İstanbul'daki Kandili Rasathanesi'nden bilim adamları, bu olayın basınç düşüşünden kaynaklandığını ve sismik aktivite ile ilgili olmadığını temin etti. pic.twitter.com/yzM5zUmIRf — Ali Haydar 313 (@Ali_Haydar_313) February 13, 2023

«كردستان العراق» يرسل 13 شاحنة مساعدات إلى «عفرين»

وأرسل إقليم «كردستان العراق» 13 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية للمتضررين من زلزال سوريا في «عفرين»، فيما أرسل السودان طائرة محمّلة 30 طنّا من المساعدات للمتضررين.

من جانبه، أعلنت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، أن «واشنطن» مستعدة لتقديم أي وكل مساعدة لضحايا الزلزال، وقالت المتحدثة الصحفية كارين جان بيير، إن قافلة مؤلفة من 10 شاحنات عبرت الحدود إلى سوريا،امس الأول الأحد.

وكانت «لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا»، أوضحت في وقت سابق، أن الاستجابة لطلب إرسال المساعدات إلى شمال غربي سوريا بطيئة بشكل مميت حتى الآن، فيما أشار «برنامج الأغذية العالمي»، إلى أن مخزون المساعدات بدأ في النفاد بعد توزيعها بشكل عاجل للمتضررين، مطالبا بفتح جميع المعابر مع سوريا.

من جانبه، قال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، إن إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبرين فتحتهما السلطات في «دمشق»، لا يتطلب قرارا من «مجلس الأمن الدولي» لأنه قرار سوري سيادي بحت.