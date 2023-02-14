«الأرصاد» تحذر من طقس اليوم: أمطار متوسطة تصل للقاهرة الكبرى

مازالت الأجواء الشتوية تسيطر على كافة الأنحاء، تصاحبها أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح يزيد من الشعور ببرودة الطقس، لتستمر تلك الأجواء على مدار اليوم، إذ تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تكون الأمطار متوسطة في يوم عيد الحب على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تغزر أحيانا على «مطروح- الإسكندرية -البحيرة -كفر الشيخ»، ومن المتوقع أن تمتد خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري.

حالة الطقس في القاهرة الكبرى

وبالنسبة لحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في القاهرة الكبرى، هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس مساءً، وتصل درجة الحرارة في الساعات الأولى على القاهرة الكبرى 9 درجات مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في عيد الحب

- القاهرة الكبرى: تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى إلى 17 درجة مئوية.

- الوجه البحري: تصل درجة الحرارة العظمى في الوجه البحري اليوم إلى 17 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: تصل درجة الحرارة العظمى اليوم في السواحل الشمالية إلى 16 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: تصل درجة الحرارة العظمى في جنوب سيناء إلى 21 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: تصل درجة الحرارة العظمى في شمال الصعيد إلى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: تصل درجة الحرارة العظمى في جنوب الصعيد إلى 21 درجة مئوية.