حالة الطقس اليوم.. 4 ظواهر جوية وأمطار رعدية في 14 محافظة

أوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار، حيث تشير التوقعات إلى تكون 4 ظواهر الجوية والتي منها «الشبورة المائية، الغيوم الجزئية، الرياح، الأمطار حيث تبدأ تكون ظاهرة الشبورة المائية منذ الساعات المتأخرة من الليل والتي تؤدي إلى حجب الرؤية الأفقية على الطرق الرئيسية، كما تحذر الأرصاد من الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار

وعن حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار تشير التوقعات إلى تعرض 14 محافظة إلى سقوط أمطار غزيرة إلى رعدية تزداد شمال البلاد وتمتد إلى جنوب الوجه البحري.

وتشير التوقعات إلى أن تشهد «القاهرة، الجيزة، القليوبية» سقوط أمطار وطقس مائل إلى البرودة ليلا وغائم جزئيا نهارا وسجلت العظمى 17 درجة والصغرى 9 درجات مع سقوط أمطار.

الظواهر الجوية بحالة الطقس اليوم في المحافظات

وجاءت حالة الطقس اليوم في المحافظات الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وهي «البحيرة، مطروح، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط، الدقهلية» مائل إلى البرودة ليلا ونهارا مع نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة والتي بلغت سرعتها 34 كيلو متر في الساعة وسجلت العظمي 16 درجة والصغرى 10 درجات، مع توقعات بسقوط أمطار غزيرة.

أماكن سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء في المحافظات

وجاء طقس غدا الثلاثاء في محافظات جنوب الوجه البحري وهم« الغربية، الشرقية، المنوفية، " مائل إلى البرودة ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح وسجلت العظمي 17 درجة والصغرى 9 درجات، مع سقوط أمطار تصل إلى 40% على مدار اليوم وتكون الغيوم الجزئية والشبورة.

وفيما يتعلق بطقس اليوم الثلاثاء في السواحل الشمالية الشرقية وهما" السويس، بورسعيد» تشهد أيضا تكون الشبورة والغيوم مع سقوط أمطار، وسجلت العظمي 17 درجة والصغرى 11 درجة وسط تأثير ظاهرة الشبورة المائية.

وتشهد جنوب سيناء والبحر الأحمر نشاط كبير للرياح حيث بلغت سرعتها 44 كيلو متر في الساعة وسجلت العظمي 21 درجة والصغرى 12 درجة.

وجاء طقس جنوب الصعيد وشمال الصعيد طقس مائل إلى البرودة ليلا ونهارا مع نشاط للرياح وتكون الشبورة المائية وتستمر درجات الحرارة في الانخفاض في شمال الصعيد حيث سجلت 5 درجات للصغري في أسيوط و6 درجات في بني سويف.