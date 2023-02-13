الأرصاد الجوية تكشف موعد تحسن حالة الطقس وانتهاء البرد القارس

مع الشعور بالصقيع وانخفاض درجات الحرارة منذ عدة أيام، يتساءل المواطنين عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، عن موعد تحسن حالة الطقس، وفق هيئة الأرصاد الجوية، خلال الأيام المقبلة ومتى يتحسن الجو وتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية؟.

ومن جانبها كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، موعد تحسن حالة الطقس في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

موعد تحسن حالة الطقس وفق الأرصاد الجوية

وقالت عضو هيئة الأرصاد الجوية إن موعد تحسن حالة الطقس سيكون في بداية الأسبوع المقبل، وتستمر الأجواء الباردة حتى نهاية الأسبوع الحالي، ومن المتوقع أن نشهد تحسنًا نسبيًا في حالة الطقس في تلك الفترة.

وتوقعت عضو هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر سقوط الأمطار حتى يوم الأربعاء والخميس القادمين، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وبرد قارس خاصة في المدن الجديدة ذات الظهير الصحراوي، وذلك نتيجة تأثر مصر بمنخفض جوي، إضافة إلى كتل هوائية قادمة من جنوب وشرق أوروبا.

درجات الحرارة الثلاثاء 14 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 09.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 17 والصغرى 09.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 16 والصغرى 10.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 18 والصغرى 06.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

درجات الحرارة الأربعاء 15 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 09.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 17 والصغرى 09.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 16 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 17 والصغرى 05.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

درجات الحرارة الخميس 16 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 08.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 17 والصغرى 08.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 16 والصغرى 10.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 18 والصغرى 07.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.