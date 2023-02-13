أخبار الطقس في الأيام المقبلة.. أمطار وثلوج ورياح

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا بشأن أخبار الطقس في الأيام المقبلة، إذ يسود طقس بارد صباحًا، مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وفي السطور التالية، نقدّم لكم أبرز أخبار الطقس في الأيام المقبلة، وكذا الظواهر الجوية المتوقعة.

أخبار الطقس في الأيام المقبلة

وعن أخبار الطقس في الأيام المقبلة، أشار خبراء الأرصاد، إلى حدوث بعض الظواهر الجوية، مثل سقوط الأمطار مع وجود نشاط الرياح، ومن المتوقع أن يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، كما توجد فرص لتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين.

وتشهد البلاد الأيام المقبلة، سقوط أمطار غزيرة ورعدية أحيانًا على المناطق الساحلية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وتتقدم للداخل خلال ساعات اليوم، لتشمل جنوب الوجه البحري ومدن القناة، والسواحل الشرقية للبلاد، وجبال البحر الأحمر، ووسط سيناء، وخليج السويس، والإسماعيلية، وشمال البحيرة وكفر الشيخ ومحافظات الدلتا والقاهرة الكبرى بنسبة 50%.

درجات الحرارة الثلاثاء 14 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 09.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 17 والصغرى 09.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 16 والصغرى 10.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 18 والصغرى 06.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

درجات الحرارة الأربعاء 15 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 09.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 17 والصغرى 09.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 16 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 17 والصغرى 05.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

درجات الحرارة الخميس 16 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 08.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 17 والصغرى 08.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 16 والصغرى 10.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 18 والصغرى 07.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.