حالة الطقس غدا.. عدم استقرار الأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة

كشفت الأرصاد الجوية، وجود حالة من عدم الاستقرار في حالة الطقس غدًا الثلاثاء، نظرًا لتعمق تأثير المنخفض الجوي القادم من جنوب وشرق أوروبا في طبقات الجو العليا، حيث سيعمل على زيادة تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة بنسبة تزيد عن 60% على السواحل الشمالية، وتصل لـ50% على القاهرة الكبرى وشمال وجنوب محافظات الدلتا.

حالة الطقس غدًا

وأضافت «الأرصاد» في بيان صادر عنها، أنّ كميات الأمطار في حالة الطقس غدًا، ستكون بين غزيرة ورعدية أحيانًا على المناطق الساحلية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وتتقدم للداخل خلال ساعات اليوم، لتشمل جنوب الوجه البحري ومدن القناة، والسواحل الشرقية للبلاد، وجبال البحر الأحمر، ووسط سيناء، وخليج السويس، والإسماعيلية، وشمال البحيرة وكفر الشيخ ومحافظات الدلتا والقاهرة الكبرى بنسبة 50%.

درجات الحرارة غدا

و درجات الحرارة غدًا على مدن الجمهورية، جاءت كالتالي:

- القاهرة 17 -09

- العاصمة الإدارية 17 - 09

- أكتوبر 17 - 09

- بنها 17 - 10

- دمنهور 16 - 10

- وادي النطرون 17 - 09

- كفر الشيخ 16 - 10

- المنصورة 17 - 10

- الزقازيق 17 - 10

- شبين الكوم 17 - 09

- طنطا 17 - 09

- دمياط 16 - 10

- بورسعيد 17 - 11

- الإسماعيلية 18 - 07

- السويس 17 - 09

- شلاتين 16 - 09

- العريش 16 - 10

- رفح 17 - 08

- رأس سدر 16 - 09

- نخل 16 - 02

- كاترين 11 - سالب واحد

- الطور 12 - 09

- طابا 15 - 10

- شرم الشيخ 23 - 13

- الإسكندرية 16 - 10

- العلمين الجديدة 16 - 10

- مطروح 15 - 08

- السلوم 14 - 07

- سيوة 17 - 05

- رأس غارب 20 - 11

- الغردقة 24 - 12

- سفاجا 24 - 12

- مرسى علم 25 - 14

- شلاتين 24 - 15

- حلايب 22 - 14

- أبو رماد 23 - 14

- رأس حدربة 23 - 15

- الفيوم 17 - 09

- بني سويف 17 - 06

- المنيا 17 - 07

- أسيوط 18 - 05

- سوهاج 19 - 07

- قنا 22 - 08

- الأقصر 23 - 09

- أسوان 24 - 09

- الوادي الجديد 20 - 10