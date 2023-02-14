أمطار غزيرة على بورسعيد وانتشار سيارات شفط المياه في الشوارع

شهدت بورسعيد اليوم أمطارًا غزيرة أثناء ذهاب الطلاب إلى المدارس، بعد يوم من استقرار الطقس، وحرص الطلاب على ارتداء ملابس ثقيلة لمواجهة الطقس البارد التى تشهده المحافظة.

انتشار سيارات سحب مياه الأمطار

وانتشرت سيارات سحب مياه الأمطار في عدد من أحياء بورسعيد لسحب المياه أول بأول لمنع تراكمها، وقال الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ، إن سيارات الفاكيوم والنافوري انتشرت في الشوارع في محيط المدارس لسرعة شفط المياه.

وأشار إلى أن غرفة عمليات الطقس في الحي تتابع على مدار الساعة تقلبات الطقس، بالتنسيق مع غرفة العمليات بمحافظة بورسعيد وهيئة الأرصاد الجوية.

طقس ممطر على بورسعيد

وأعلن بيان صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه يسود طقس بورسعيد اليوم ممطر خاصة فترة الصباح مع انخفاض في درجات الحرارة التى بلغت 10 درجة مئوية للصغرى، والكبرى 12 درجة مئوية، وسرعة الرياح الجنوبية 8 كيلومترات في الساعة والرطوبة 74% والرؤية 9 كيلومترات.