أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد تضرب الإسكندرية (صور)

ضربت أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد مناطق عدة في الإسكندرية، مساء اليوم الاثنين، وذلك في ليلة ممطرة مصحوبة بأجواء باردة، بالتزامن مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرارها خلال الساعات المقبلة نظرا لرصد سحب كثيفة على كافة أنحاء الساحل الشمالي.

ورصد رجال الصرف الصحي بالإسكندرية، سقوط أمطار غزيرة على مختلف مناطق الإسكندرية مساء اليوم، مصحوبة بحبات البرد في مناطق المنتزه ووسط المدينة، فيما استمرت الأمطار المتوسطة والمرتفعة إلى الغزيرة على الطريق الصحراوي.

تفاصيل أمطار الإسكندرية اليوم

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه تم رصد سقوط أمطار غزيرة في أحياء وسط وشرق ومنتزة أول وثان.

وأضاف «نافع» لـ«الوطن»، أنه تم نشر 150 سيارة ومعدة من أجل التعامل مع حالة طقس الإسكندرية اليوم، مؤكداً أن المتابعة مستمرة على مدار الساعة.

طقس الإسكندرية غدا.. أمطار غزيرة

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية عن طقس الإسكندرية غدا، فإن المدينة الساحلية تمر بطقس بارد مصحوب بأمطار غزيرة بنسبة 60% مع توقعات باستمرارها حتى نهاية الأسبوع الجاري.