كشف لغز العثور على جثة شاب داخل سيارته في قصر النيل

رصدت 3 كاميرات مراقبة في دائرة قسم شرطة قصر النيل، واقعة العثور على جثة شاب داخل سيارته بدائرة القسم، وتبين من خلال تفريغ تلك الكاميرات بأن المتوفى كان يقود سيارته ببطء ثم توقف على جانب الطريق، ووضع يده على صدره ورأسه على عجلة القيادة، ليفارق الحياة بعدها.

سبب الوفاة

وكشف تقرير الطب الشرعي، عدم وجود شبهه جنائية في الوفاة، وأرجع سبب الوفاة بسبب أزمة قلبية أدت إلى هبوط حاد في الدورة الدموية ولفظ أنفاسه الأخيرة على إثرها.

تعود الواقعة، عندما تلقى مأمور قسم شرطة قصر النيل، بلاغا بالعثور على جثة شاب داخل سيارته بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب في العقد الرابع من العمر، كما عثر على متعلقاته الشخصية وكذلك الهاتف بالخاص بالمتوفى، وبفحص الجثة تبين خلوها من ثمة إصابات ظاهرية، كما تبين عدم وجود أيه آثار على وجهه تدل على وجود شبهة جنائية في الوفاة.

التصريح بدفن الجثة

وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي للكشف الظاهري؛ لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.